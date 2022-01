Hanoï (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a récemment annoncé son plan d'investir 1.490 milliards de bahts (environ 45,16 milliards de dollars) à de nombreux grands projets pour améliorer la connectivité de transport par voies routière, maritime et aérienne du pays cette année.

Selon le ministre thaïlandais des Transports, Saksayam Chidchob, ces projets créeront environ 154.000 emplois. En plus, l'investissement rapportera environ 400 milliards de bahts de bénéfice par an, soit environ 2,35% du Produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande.

Selon le plan, le ministère thaïlandais des Transports construira deux autoroutes, avec des valeurs respectivement de 81 milliards de bahts et 62 milliards de bahts.

Le gouvernement thaïlandais encouragera également la construction de deux tronçons du projet de chemin de fer à grande vitesse Thaïlande-Chine : le premier de 253 kilomètres reliant Bangkok et Nakhon Ratchasima et le seconde de 356 kilomètres connectant Nakhon Ratchasima et Nong Khai.

Enfin, la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les aéroports de Don Mueang, Suvarnabhumi et U-Tapao fait également partie de ce plan d'investissement d'envergure de Thaïlande.- VNA