La capitale thaïlandaise Bangkok. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais dépensera 37 milliards de bahts (1,2 milliard de dollars) pour financer son ambitieux programme de recherche scientifique et de développement de l'innovation au cours des huit prochaines années, afin d'accroître la compétitivité du pays et de se préparer au vieillissement de sa population et à la dégradation de l'environnement.

Le projet, qui débutera l’année prochaine, a reçu le feu vert du gouvernement qui a accepté de lui verser de l’argent à partir de l’année budgétaire 2020, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Ratchada Thanadirek.



La Thaïlande possède de nombreux projets et des indicateurs clairs pour évaluer leurs résultats, a-t-elle souligné, ajoutant qu'ils visaient à relever les défis économiques et sociaux grâce au développement et à la recherche moderne.



Ratchada Thanadirek a déclaré que l'une des tâches principales consistait à améliorer le rang du pays au classement mondial de la compétitivité publié par l'Institut international de gestion (IMD).

La Thaïlande était classée 30ème selon le rapport de l'IMD 2018, soit une perte de trois places par rapport à 2017. Dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2018-2022), le pays doit se classer au 25e rang.



Le gouvernement thaïlandais prévoit également d'augmenter la productivité d'au moins 5.000 petites et moyennes entreprises grâce à l’intelligence artificielle et de veiller à ce que 1.000 nouvelles start-up locales doivent "survivre", a déclaré Ratchada Thanadirek.



Le nombre de chercheurs augmentera également à 25 pour 10.000 personnes d'ici 2021, selon le programme.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation, Suvit Maesincee, a déclaré qu'il consacrerait 200 millions de bahts de la somme de 37 milliards de bahts au développement de la technologie quantique.



Ce mois-ci, a déclaré Suvit Maesincee, les meilleurs experts quantiques de la Thaïlande se réuniront pour réfléchir au projet d’un Institut national de la technologie quantique, qui verra le jour dans cinq ans.



Selon Ratchada Thanadirek, le gouvernement soutiendra le développement d'innovations, basées sur un design universel, destinées aux personnes de tous âges et de toutes conditions.



Au cours des deux prochaines années, la Thaïlande entrera dans une société âgée dans laquelle chaque personne sur cinq aura 60 ans.



Dans le domaine de l'environnement, le gouvernement encouragera les experts à inventer des moyens pour réduire les déchets et lutter contre les particules ultra-fines PM2.5. La Thaïlande veut réduire le nombre de jours pollués par des niveaux nocifs de poussière, a-t-elle ajouté.-VNA