Bangkok (VNA) - Le Centre thaïlandais d’administration de la situation Covid-19 (CCSA) a approuvé le 11 février une proposition visant à faire don de jusqu’à 3,55 millions de doses du vaccin AstraZeneca au Vietnam, au Myanmar, au Laos, au Népal, au Kenya et à l’Éthiopie.

Un lot de vaccins contre le Covid-19 arrive à l’aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Photo : AFP/VNA

En réponse à la signalisation par la Thaïlande à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de sa volonté de faire don de vaccins à d’autres pays dans le besoin via le dispositif Covax pour un accès équitable aux vaccins, l’OMS a autorisé le pays à procéder directement au don aux six pays, a déclaré le Dr Taweesilp Visanuyothin, porte-parole du CCSA.Suite à l’approbation par le CCSA, environ 3,5 millions de doses de vaccin seront livrées à ces pays, a-t-il déclaré.La Thaïlande fera don de 500.000 à 1 million de doses d’AstraZeneca au Myanmar, 300.000 au Laos, 300.000 au Vietnam, 400.000 au Népal, 550.000 au Kenya et 1 million à l’Éthiopie.Le 12 février, la Thaïlande a enregistré 16.330 nouveaux cas de Covid-19 et 25 décès, portant le nombre total de cas à près de 2,58 millions et celui de morts à plus de 22 400.Au 8 février, plus de 52% des quelque 35.500 écoles de Thaïlande avaient rouvert et repris les cours en présentiel. Selon le CCSA, près de 100% des enseignants ont reçu au moins une dose et 79,45%, deux doses. Pour les étudiants, les chiffres sont respectivement de 95,11% et 71,41%. – VNA