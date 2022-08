Bangkok, 2 août (VNA) - La Thaïlande a exporté plus d'un million de tonnes de fruits d'une valeur de 92 milliards de THB vers la Chine au cours du premier semestre de cette année, selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais Thanakorn Wangboonkongchana.

Des durians sont exposés sur les étagères d'un magasin à Bangkok. Photo : ministère du Commerce

Il a déclaré que le Premier ministre Prayut Chan-o-cha vise à accroître les exportations dans divers secteurs et a défini une politique pour soutenir les ventes de fruits à l'étranger.Entre janvier et juin, les exportations thaïlandaises ont augmenté de 12,7% par rapport à 2021 pour dépasser 149 milliards de dollars, dépassant l'objectif initial de 4 à 5% pour l'ensemble de l'année, a déclaré le 29 juillet le porte-parole, citant des informations du ministère thaïlandais du Commerce.Les exportations de produits agricoles et de produits agro-industriels ont contribué de manière substantielle à la croissance des exportations globales d'une valeur de plus de 26,5 milliards de dollars le mois dernier, a-t-il déclaré.Citant des informations du ministère de l'Agriculture, M. Thanakorn Wangboonkongchana a déclaré qu'entre le 1er février et le 21 juillet, il y avait eu 64.903 expéditions de fruits frais vers la Chine, totalisant 1,16 million de tonnes et d'une valeur de plus de 92 milliards de THB.Celles-ci comprenaient l'exportation de plus de 670.000 tonnes de durian d'une valeur de 72 milliards de THB, ce qui reflète la confiance des consommateurs chinois dans la qualité et le goût des fruits thaïlandais, a-t-il déclaré.Outre le durian, les autres fruits exportés vers la Chine comprennent la noix de coco, le mangoustan, le longane, le ramboutan et le pomelo, a déclaré le porte-parole.Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture a lancé un certificat phytosanitaire électronique, ou e-Phyto, qui permet de soutenir et de faciliter l'exportation de fruits vers la Chine, a précisé Thanakorn Wangboonkongchana. - VNA