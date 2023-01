Bangkok (VNA) – La Thaïlande et l'UE ont convenu de poursuivre les négociations d'un accord de libre-échange (ALE) au premier trimestre de cette année, après près d'une décennie de stagnation.

La Thaïlande et l'UE reprendront les négociations sur l'ALE en mars. Photo : Bangkok Post

Le ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion à Bruxelles avec le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis a écrit sur Twitter que les deux parties souhaitent un accord intégral et de haute qualité, avec des dispositions ambitieuses et durables.

L'UE est le cinquième partenaire commercial de la Thaïlande, derrière l'ASEAN, la Chine, les États-Unis et le Japon. Le commerce bilatéral a atteint 41 milliards de dollars l'année dernière, dont 22,8 milliards de dollars d'exportations de la Thaïlande vers l'UE, principalement ordinateurs, équipements et pièces détachées, pierres précieuses et bijoux, climatiseurs et composants, produits en caoutchouc et cartes de circuits électroniques.

La Thaïlande a signé 14 ALE avec 18 pays, dont le Partenariat économique global régional (RCEP) qui est entré en vigueur au début de l'année dernière.

Le 15 décembre 2022, la Thaïlande et l'UE ont signé l'accord de partenariat et de coopération (APC) pour promouvoir la coopération bilatérale. - VNA