Le fabricant japonais de produits chimiques Kuraray a récemment lancé la production de résines hautes performances dans une nouvelle usine dans l'est de la Thaïlande. Photo: nikkei.com

Jakarta, 19 avril (VNA) - Selon Nikkei Asia, un service d'information au Japon, l'Indonésie et la Thaïlande sont devenues deux des destinations asiatiques les plus prisées pour les investissements dans les pièces et matériaux pour véhicules électriques (EV), comme les compagnies japonaises, chinoises et sud-coréennes se précipitent pour entrer au début de la production de véhicules électriques dans la région.En avril, le plasturgiste japonais Kuraray a ouvert sa première usine en Thaïlande. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président Hitoshi a déclaré que les constructeurs automobiles souhaitaient disposer d'une chaîne d'approvisionnement.La nouvelle usine fait partie d'un nombre croissant d'investissements liés aux véhicules électriques en Thaïlande, qui est le plus grand producteur automobile d'Asie du Sud-Est, mais qui reste un nouveau territoire pour les modèles électriques. Hyundai Motor de la République de Corée a commencé la production de véhicules électriques ici l'année dernière, et l’agence chinoise BYD prévoit de commencer à assembler des véhicules en Thaïlande en 2024.Environ 70 milliards de yens (520 millions de dollars) ont été investis dans l'usine de Kuraray, joint-venture avec la société pétrochimique thaïlandaise PTT Global Chemical et la maison de négoce japonaise Sumitomo Corp.La résine haute performance Genestar de Kuraray y est produite. Il a une résistance à la chaleur plus élevée que les résines standard et est utilisé pour les pièces à haute tension autour des batteries de véhicules. Genestar est produit au Japon, mais la nouvelle usine thaïlandaise doublera sa production annuelle à 26 000 tonnes.En mars, le fabricant japonais de composants électroniques Murata Manufacturing a déclaré avoir achevé une usine de condensateurs céramiques multicouches dans la province de Lamphun, dans le nord de la Thaïlande.Les condensateurs céramiques multicouches stabilisent le flux d'électricité à l'intérieur des appareils. Jusqu'à 10 000 peuvent être nécessaires dans un véhicule électrique. Murata, le leader mondial de ces condensateurs, prévoit d'augmenter sa capacité d'approvisionnement en Asie du Sud-Est.La Thaïlande a introduit des incitations en 2022 pour promouvoir le passage aux véhicules électriques, et les constructeurs automobiles chinois et japonais ont réagi.BYD prévoit d'ouvrir une usine l'année prochaine avec une production annuelle de 150 000 véhicules. Great Wall Motor, qui est déjà entré sur le marché thaïlandais, et MG Motor, propriété de SAIC Motor, prévoient également de démarrer la production dans le pays.Les fabricants de pièces détachées japonais considèrent BYD et d'autres constructeurs automobiles chinois comme des clients potentiels. Toyota Motor et Honda Motor prévoient de fabriquer des véhicules électriques en Thaïlande, mais commenceront probablement à petite échelle.- VNA