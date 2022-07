La rencontre entre le vice-Premier ministre thaïlandais Supattanapong Punmeechaow, également ministre thaïlandais de l'Énergie et l'ambassadeur vietnamien en Thaïlande Phan Chi Thanh (gauche). Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le vice-Premier ministre thaïlandais Supattanapong Punmeechaow, également ministre thaïlandais de l'Énergie, a salué le développement économique rapide du Vietnam au cours des dernières années, en particulier dans le domaine de l'énergie, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur vietnamien en Thaïlande Phan Chi Thanh, le 1er juillet.

Il a suggéré que le Vietnam et la Thaïlande organisent le deuxième forum sur l'énergie en Thaïlande en août prochain pour promouvoir la coopération énergétique entre les deux pays.

Supattanapong Punmeechaow a affirmé son soutien aux entreprises thaïlandaises pour qu'elles investissent davantage dans le secteur de l'énergie du Vietnam, en particulier l'énergie propre, et partagent l'expérience de leur pays en matière de développement du marché et de promotion des investissements dans ce domaine.

Il a exprimé son espoir que l'ambassade du Vietnam en Thaïlande continuera à servir de « passerelle » pour la collaboration énergétique entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh a souligné que le gouvernement vietnamien attachait toujours de l'importance aux projets thaïlandais, notamment dans le domaine de l'énergie propre et a noté son soutien à l'organisation du forum sur l'énergie le mois prochain. Ce sera l'occasion pour les deux parties de discuter du potentiel de coopération, d'intensifier la coopération énergétique et de trouver des solutions aux difficultés et défis auxquels sont confrontés ces projets.

Le diplomate vietnamien a suggéré que le ministère thaïlandais de l'Énergie poursuive sa coordination étroite avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce pour promouvoir des programmes de coopération et des échanges de délégations à tous les niveaux afin d'améliorer l'efficacité de la coopération énergétique.-VNA