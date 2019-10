Bangkok (VNA) - La Thaïlande et le Myanmar ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à stimuler le commerce transfrontalier par le bias du nouveau pont d'amitié enjambant la rivière Moei.

Ce pont d’amitié, qui relie le district de Mae Sot dans la province thaïlandaise de Tak, au bourg birman de Myawaddy, fait 760 mètres de long et comprend quatre voies routières. Sa construction a nécessité un investissement total de 3 milliards de bahts (près de 98,5 millions de dollars), financé par le gouvernement thaïlandais.

Ce nouveau pont, le deuxième du genre, a été inauguré en mars 2019 et sera officiellement mis en service le 30 octobre.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, a déclaré le 3 octobre que son ministère coordonnerait avec des entreprises thaïlandaises et birmanes afin de promouvoir les échanges commerciaux et de renforcer les relations entre les deux pays.

Le chiffre d'affaires total du commerce frontalier entre la Thaïlande et le Myanmar en 2018 a atteint 193 milliards de bahts (6,31 milliards de dollars), en hausse de 4,9% sur un an, dont 80 milliards de bahts (2,62 milliards de dollars) de marchandises ayant traversé le district de Mae Sot. Au cours des huit premiers mois 2019, la valeur du commerce frontalier entre les deux pays s'est élevé à 55 milliards de bahts, soit 18,3% de la valeur totale du commerce frontalier de la Thaïlande avec ses pays voisins.

On estime que le volume total des exportations thaïlandaises vers le Myanmar devrait augmenter de plus de 30% lorsque le pont sera officiellement mis en service et que la valeur du commerce frontalier entre les deux pays atteindrait 100 milliards de bahts (3,27 milliards de dollars) d'ici 2020.

Le projet de construction du pont d'amitié Thaïlande – Myanmar s’inscrit dans le plan de développement du Corridor économique oriental (EEC) de la Thaïlande. Le pont devra stimuler le développement économique de Mae Sot et de Myawaddy, tout en ouvrant d'autres projets de transport entre les deux pays. -VNA