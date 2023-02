Bangkok (VNA) – La Thaïlande et le Myanmar ont rouvert le 20 février le point de contrôle frontalier Mae Sai-Tachileik et le pont de l'amitié Thaïlande-Myanmar qui relie la province thaïlandaise de Chiang Rai et la province birmane de Techileik après trois ans de fermeture en raison de la pandémie de COVID-19.

La Thaïlande et le Myanmar ont rouvert le 20 février le poste frontière de Mae Sai-Tachileik. Photo: nationthailand.com

Le gouverneur adjoint de Chiang Rai, Somwang Boonrayong, a déclaré lors de la cérémonie de réouverture que l'événement contribuera à dynamiser les relations entre les deux pays.

Dans un premier temps, le poste frontière ouvrira de 6h30 à 18h30 et jusqu'à 21h au bout d'un mois.

Les Thaïlandais qui souhaitent traverser la frontière vers Tachileik doivent demander un laissez-passer frontalier au bureau du district de Mae Sai ou au point de contrôle lui-même, accompagné d'un certificat de vaccination anti-COVID ou d'un test antigénique rapide négatif. – VNA