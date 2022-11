Photo: Bangkok post.com

Bangkok, 9 novembre (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Economie et de la Société numériques (DES) et le ministère lao de la Technologie et des Communications ont signé le 7 novembre un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de la poste, de l'infrastructure de la technologie numérique, de l'information et de la communication, de la technologie et du commerce électronique au cours des huit prochaines années.L'accord comprend également l'échange d'informations sur les réalisations, les progrès et les plans de développement dans des projets de développement conjoints afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et le potentiel mutuel.Le ministre thaïlandais de l'Economie et de la Société numériques, Chaiwut Thanakamanusorn, a déclaré que le protocole d'accord approfondirait le partenariat entre les deux pays sur la base de l'égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels.Les deux pays organiseront des visites et des rencontres ainsi que des échanges d'experts techniques, et soutiendront les startups à travers des expositions, des programmes de formation, des ateliers et des séminaires, a affirmé le ministre.L'accord verra la coopération démarrer à partir de la date de signature pour cinq ans avec une prolongation automatique de trois ans.- VNA