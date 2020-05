Contrôler la température des gens à un centre commercial à Bangkok. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - L'économie thaïlandaise s'améliorerait une fois que les entreprises rouvriraient et emploieraient des personnes, et que le tourisme reprendrait, grâce aux mesures mises en place pour rassurer les visiteurs, a déclaré le 8 mai le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

Il a fait cette déclaration en répondant à des questions sur la prochaine étape de l'assouplissement du verrouillage national pour empêcher la propagation du coronavirus en Thaïlande.

Si les lieux de travail rouvrent, il y aura des emplois et des salaires ... Si les usines rouvrent et emploient du personnel, la relance de l'économie débutera, a ajouté le Premier ministre.

Selon lui, le tourisme, les destinations touristiques et l'hôtellerie seront améliorés afin que les touristes aient confiance et reviennent. Nous prendrons un soin particulier à la santé publique. Il a remarqué qu'avec l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, la reprise des activités serait progressive. La clé est de faire de la Thaïlande un endroit sûr le plus tôt possible ", a insisté le Premier ministre.

Au 8 mai, la Thaïlande comptait 3.000 cas de COVID-19 dans 68 de ses 77 provinces, dont 55 décès. La capitale Bangkok a enregistré le plus grand nombre de cas avec 1.699. Le pays a guéri avec succès 2.784 personnes, soit 92,8% des cas d'infection.-VNA