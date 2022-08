Bangkok, 16 août (VNA) - L'Autorité de la zone industrielle de Thaïlande (IEAT) a déclaré qu'elle prévoyait de développer un port sec à Udon Thani, dans le but de développer la province du nord-est en un centre de transport terrestre régional, lié à le système de train à grande vitesse sino-lao.



Selon le dirigeant de l'IEAT, Veeris Ammarapala, la nouvelle installation de transport intérieur soutiendra le commerce entre les provinces du nord-est et l'économie thaïlandaise.



Ce port améliorera également l'efficacité de la logistique thaïlandaise et du transport terrestre via les routes et les chemins de fer, a-t-il déclaré.



L'IEAT est également convaincu que le port sec d'Udon Thani a le potentiel de servir l'ASEAN en tant que nouveau centre de transport à l'avenir, car la Thaïlande est située en Asie du Sud-Est continentale, entourée par le Myanmar, le Laos et le Cambodge, avec le sud de la Chine à proximité.



L'IEAT a déclaré que le nouveau port sec pourrait être relié au port en eau profonde de Laemchabang à Chon Buri et au port en eau profonde de Map Ta Phut à Rayong. Chon Buri et Rayong, avec Chachoengsao, forment la zone du corridor économique oriental, qui deviendra le centre industriel de haute technologie de la Thaïlande.- VNA

source