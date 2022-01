Des habitants font la queue pour se faire vacciner contre le COVID-19 à Bangkok, en Thaïlande , le 10 janvier 2022. Photo : Xinhua/VNA

Le porte-parole du ministère de la Santé, Rungrueng Kitphati, a déclaré que le décès était celui d'une femme de 86 ans originaire de la province méridionale de Songkhla.La Thaïlande a détecté son premier cas d'Omicron le mois dernier, ce qui a conduit au rétablissement de sa quarantaine obligatoire du pour les visiteurs étrangers.Le pays a jusqu'à présent signalé plus de 10.000 cas du variant Omicron, a déclaré le porte-parole.Depuis le début de la pandémie en 2020, la Thaïlande a enregistré plus de 2,3 millions de cas de COVID-19, avec près de 22.000 décès. Le 16 janvier, le pays a enregistré 8.077 nouvelles infections et neuf décès.Environ 66 % des quelque 72 millions de personnes vivant en Thaïlande ont reçu deux doses de vaccins anti-COVID-19, et près de 15 % ont reçu des rappels.- VNA