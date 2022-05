Bangkok, 4 mai (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a exhorté les agences concernées à intensifier la promotion du riz biologique pour augmenter les revenus des agriculteurs et créer la durabilité dans le secteur agricole.



Selon Boonyarit Kalayanamit, secrétaire permanent du ministère du Commerce, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, en tant que président du Comité national de la politique du riz, a récemment ordonné aux agences concernées d'accélérer la promotion de la deuxième phase des plans de promotion des prix du riz biologique pour 2022-2025.



Le Premier ministre a également chargé les agences responsables de se concentrer davantage sur la recherche, la sélection végétale et la technologie du riz pour améliorer les revenus et la qualité de vie des agriculteurs, tandis que le gouvernement devrait être en mesure de réduire sa charge financière pour le programme de garantie des prix à long terme, a déclaré Boonyarit Kalayanamit.

Le Comité national de la politique rizicole a approuvé 146 millions de bahts (4,2 millions de dollars) pour soutenir la riziculture biologique cette année.- VNA