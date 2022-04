Bangkok, 23 avril (VNA) - Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à aller de l'avant avec son plan de développement du commerce électronique, visant à augmenter les revenus du commerce électronique national à plus de 7,1 billions de bahts (209 milliards USD) d'ici 2027, une croissance moyenne de 10% par an, ont rapporté les médias locaux.

Photo : Bangkok Post

Selon le vice-ministre du Commerce Sansern Samalapa, qui a présidé le 21 avril la réunion du comité du commerce électronique 2022, le comité a approuvé un projet de plan d'action national de développement du commerce électronique phase II, qui s'étend de 2023 à 2027. La phase I couvrait 2021-2022.

Dans le cadre de la première phase, le gouvernement vise à porter les revenus du commerce électronique à 5,35 billions de bahts cette année, augmenter les revenus du commerce électronique des petites et moyennes entreprises (PME) d'au moins 5 % par an et augmenter les revenus du commerce électronique transfrontalier sortant d'au moins 5 % par an en 2021 et 2022.

Le plan devrait relier les informations sur le commerce électronique entre le gouvernement et le secteur privé, ainsi qu'accroître l'efficacité de l'analyse des méga données du pays. Le programme souhaite que l'enregistrement des opérateurs de commerce électronique par le biais du Département du développement des entreprises atteigne au moins 10.000 par an. La première phase vise également à promouvoir l'intégration entre 20 organismes publics, huit ministères et le secteur privé.

Selon les données de l'Electronic Transactions Development Agency, la valeur du commerce électronique thaïlandais s'élevait à 4,01 billions de bahts en 2021, soit une augmentation de 6,08% par rapport à 3,78 billions en 2020.

"En 2022, le ministère du Commerce prévoit de continuer à renforcer la compétitivité commerciale des entrepreneurs, y compris les PME, les entreprises communautaires et les agriculteurs, afin de réduire les inégalités et de développer l'économie de base", a déclaré Sansern, cité par le journal Bangkok Post.

L'accent est mis sur la construction d'une bonne image nationale pour améliorer la confiance des consommateurs étrangers afin de bénéficier de l'expansion du marché des produits de l'économie bio, circulaire et verte grâce à des plateformes en ligne et à la mise en relation des entreprises, a-t-il déclaré.

Selon Sansern Samalapa, la deuxième phase du plan d'action visera à développer la main-d'œuvre, les citoyens et les entrepreneurs numériques (renforcement des compétences) ; améliorer l'environnement et les facteurs contribuant au développement du commerce électronique (écosystème et facteurs favorables); renforcer la confiance dans les transactions du secteur (confiance et sécurité), développer des plateformes en ligne et promouvoir le commerce en ligne tant au niveau national que transfrontalier. – VNA