Bangkok, 7 novembre (VNA) - La Thaïlande est en passe de dépasser son objectif d'attirer 10 millions de visiteurs étrangers cette année, selon le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri.

Photo : Lonely Planet

S'adressant à une conférence le 5 novembre, Anucha Burapachaisri a déclaré que les arrivées de touristes en Thaïlande s'élevaient à 7,56 millions au 30 octobre, avec au moins 3 millions de visiteurs attendus au cours des mois restants de 2022.Plus d'un million de Malaisiens ont visité la Thaïlande cette année, ce qui en fait le plus grand groupe de voyageurs.Près de 600.000 Indiens ont visité la Thaïlande au cours des neuf premiers mois de 2022, contre moins de 1.000 un an plus tôt.Le cabinet thaïlandais a levé en juillet toutes les restrictions de voyage après une diminution significative du nombre de cas de COVID-19 dans le but de stimuler son économie et d'attirer les touristes.Le nombre de visiteurs pourrait grimper à 18 millions l'année prochaine et générer environ 970 milliards de bahts (26 milliards de dollars de revenus touristiques, a également déclaré Anucha Burapachaisri. - VNA