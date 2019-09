Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports a déclaré qu’il dépensera quelque 120 millions de bahts (3,9 millions de dollars) pour promouvoir le tourisme, avec pour objectif une croissance d’au moins 7% cette année.

Le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Phiphat Ratchakitprakarn, a indiqué que les 120 millions de bahts seront consacrés à des projets de relance et s’ajoutent au plan de distribution de 1.000 bahts aux Thaïlandais pour qu’ils dépensent dans le tourisme, ce qui est une mesure du ministère des Finances.Il a déclaré que le budget couvrirait au moins trois mesures. L’une des mesures est un projet sélectionnant au hasard 10.000 chanceux les 9 septembre, 10 octobre, 11 novembre et 12 décembre afin de recevoir des forfaits touristiques ne coûtant que 100 baths chacun.Parallèlement, le ministère développera également une application de porte-monnaie électronique que les touristes pourront utiliser pendant leurs voyages, ce qui leur permettra de récupérer 15% de leur argent.Le ministre a ajouté qu’il continuerait à insister dans le sens d’une exemption de visa d’entrée pour les touristes chinois et indiens, bien que le gouvernement ait déjà rejetée cette idée.Phiphat a déclaré avec confiance que l’objectif d’accueillir 40 millions de touristes étrangers en Thaïlande cette année serait à portée de main. Les touristes dépenseraient environ 3.370 milliards de baths (environ 110 milliards de dollars) dans le royaume, a-t-il ajouté.Les recettes touristiques des arrivées étrangères représentent environ 12% du PIB de la Thaïlande. Toutefois, au cours des six premiers mois de 2019, le nombre de visiteurs dans le pays n’a augmenté que de 1,4%, en raison d’une baisse du nombre de touristes chinois. -VNA