Bangkok (VNA) - La Thaïlande a exhorté le Japon à contribuer à la finalisation de l’Accord du Partenariat économique intégral régional (RCEP), un accord de libre-échange regroupant les 10 pays de l'ASEAN et six autres pays.

Les médias thaïlandais ont rapporté que le vice-Premier ministre du pays, Somkid Jatusripitak, et Hideki Makihara, haut vice-ministre du ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, avaient discuté du RCEP lors d'une rencontre le 2 novembre en marge du 35e Sommet de l'ASEAN et des conférences connexes à Bangkok et dans la province de Nonthaburi.

Somkid Jatusripitak a demandé au responsable japonais de soutenir la formation du bloc commercial régional composé de 16 membres.

Les négociations sur le RCEP ont débuté en novembre 2012 dans le but de renforcer les liens économiques entre l'ASEAN et les six partenaires que sont la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie, l'Inde et la Nouvelle-Zélande.

La Thaïlande espère que les négociations du RCEP, qui durent depuis près de sept ans, se termineront cette année. -VNA