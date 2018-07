Bangkok, 27 juillet (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé une enveloppe de 97,95 milliards de bahts (2.947 millions de dollars) pour le secteur national du riz pendant la récolte 2018-2019.

Photo d'illustration. Source: AFP/VNA

Cette somme est destinée à encourager les agriculteurs à suspendre les ventes de riz, à améliorer la qualité et à augmenter la valeur de ce produit.Sur ce montant, 30,06 milliards de bahts seront décaissés via la Banque de l’Agriculture et des coopératives agricoles (BAAC).Cette enveloppe sera décaissée entre septembre 2018 et septembre 2019 dans toutes les villes et provinces.Selon le Département américain de l'agriculture, les exportations de riz thaïlandais pourraient dépasser 10,5 millions de tonnes en 2018, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente.La production thaïlandaise de riz devrait atteindre plus de 21 millions de tonnes au cours de la récolte 2018-2019, en hausse de 4% sur un an, grâce au climat favorable. -VNA