Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques envisage de créer un centre de lutte contre les escroqueries en ligne.

Le ministre de l'Économie et de la Société numériques, Puttipong Punnakanta, a déclaré le 31 juillet que ce centre, appelé Fake News Center, avait pour objectif de se débarrasser les contenus inexacts ou trompeurs sur les réseaux sociaux, susceptibles de mettre en danger la sécurité et des biens de la population et de violer la loi sur la criminalité informatique et d'autres lois.



Selon le ministre Puttipong Punnakanta, des informations sur les médias sociaux concernant les catastrophes naturelles et les soins de santé sont parfois inventées ou exagérées dans le but de dérouter et d’effrayer les internautes. Ils pourraient être trompés dans les affaires d’investissement ou incités à acheter en ligne des produits de santé dangereux et illégaux.



Il a ajouté que des organes tels que la police, l'armée, la Commission de la protection des consommateurs, l’Administration des aliments et médicaments (FDA) et le Département des relations publiques, entre autres, seront invitées à coopérer avec Fake News Center.



La Thaïlande compte actuellement quelque 54 millions d'utilisateurs de Facebook, 42 millions de Line et 12 millions de Twitter. - VNA