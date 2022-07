Bangkok, 8 juillet (VNA) - Le gouvernement thaïlandais envisage de créer deux comités spéciaux qui trouveront des moyens de faire face aux crises économiques et énergétiques et d'aider à réduire le coût de la vie des gens, a déclaré le Premier ministre Prayut Chan-o-cha.

le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : VNA

Le premier comité est dirigé par le Premier ministre thaïlandais et se concentrera sur la régulation de l'économie du pays. Le deuxième comité, dirigé par le ministre de l'Énergie Supattanapong Punmeechaow, est chargé de surveiller la situation énergétique et économique mondiale ainsi que d'analyser son impact sur la Thaïlande.

La nouvelle des deux comités a été annoncée par Prayut le 4 juillet après avoir assisté à une réunion de trois heures avec le Conseil de sécurité nationale pour traiter des questions économiques.

Il a déclaré que le gouvernement examinera également les mesures prises pour réduire le coût de la vie jusqu'à présent et découvrira quelles mesures fonctionnent afin d'élargir un groupe cible plus large en fonction du budget disponible.

Au cours du dernier trimestre, le gouvernement réexaminera les mesures et verra lesquelles ne sont plus nécessaires et peuvent être arrêtées, afin de ne pas alourdir trop les finances du pays, a déclaré Prayut, cité par les médias locaux.

Le Premier ministre thaïlandais a également déclaré qu'il avait chargé le ministère de l'Énergie d'obtenir de l'énergie à partir de sources alternatives afin de garantir que la Thaïlande dispose de suffisamment d'électricité pour tous les secteurs malgré la crise énergétique actuelle.- VNA