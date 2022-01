Bangkok, 28 janvier (VNA) - Le ministère thaïlandais de la Santé prévoit de déclarer le COVID-19 comme une maladie endémique d'ici la fin de 2022, en utilisant ses propres critères et avec ou sans confirmation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Vaccination anti- COVID-19 à Bangkok, Thaïlande (Photo : Xinhua/VNA

Les médias locaux ont rapporté que le secrétaire permanent à la santé, Kiattiphum Wongrajit, avait annoncé cette intention après une réunion du Comité national des maladies transmissibles du ministère le 27 janvier.

Kiattiphum Wongrajit a déclaré que le comité prévoyait la déclaration avant la fin de l'année sur ses propres critères académiquement acceptables, qui ne dépassent pas 10.000 nouveaux cas par jour, un taux de mortalité ne dépassant pas 0,1% et plus de 80% des personnes à risque doublement vaccinées.

Il a informé que le ministère de la Santé est d'avis que le COVID-19 s'est propagé depuis plus de deux ans et que les tendances montrent que la maladie est sous contrôle et n'est plus trop grave.

Selon lui, les autorités locales prendront des mesures pour accélérer ce processus plutôt que d'attendre que la maladie devienne naturellement endémique d'elle-même, ou que l'OMS la déclare endémique.

Après la déclaration, le gouvernement thaïlandais traiterait les patients en fonction de leurs besoins individuels et pourrait exiger que tout le monde ou seulement les patients portent des masques faciaux.

Le matin du 27 janvier, la Thaïlande a confirmé 8.078 nouveaux cas et 22 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas et le nombre de décès à 2.407.022 et 22.098, respectivement.- VNA