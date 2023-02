Bangkok, 13 février (VNA) - La Thaïlande cherchera à stimuler le commerce avec la Chine lorsqu'elle sera pays d'hôte de la réunion du comité mixte de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) en avril prochain, selon le Département des négociations commerciales du ministère thaïlandais du Commerce.

Conteneurs au port thaïlandais de Laem Chabang. Photo : Nikkei Asie

Il s'agira de la première réunion depuis que les deux parties ont convenu de mettre à niveau l'ACFTA lors du 25e sommet ASEAN-Chine en novembre dernier.Le comité mixte de l'ACFTA espère finaliser le cadre des négociations commerciales entre l'ASEAN et la Chine et d'autres détails clés d'ici 2024, a indiqué le Département.Le cadre couvrira des domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, la connectivité de la chaîne d'approvisionnement, la concurrence et la protection des consommateurs.L'année dernière, le commerce de la Thaïlande avec la Chine a augmenté de 1,53 % en glissement annuel pour atteindre 105,4 milliards de dollars, dont 34,38 milliards de dollars provenaient des exportations de la nation d'Asie du Sud-Est.- VNA