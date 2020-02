Des rizs vendus dans un supermarché à Bangkok. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et des Coopératives de la Thaïlande vient de rencontrer des agences concernés et des exportateurs de riz afin de trouver des mesures pour retrouver la position en tant que premier exportateur de riz du monde.

S'exprimant après une réunion avec des représentants du Département du riz, du Département du commerce extérieur, de l'Association des exportateurs de riz de Thaïlande et des vendeurs de riz, le vice-ministre de l'Agriculture et des Coopératives, Praphat Phothasoothon a annoncé que les agences et les entreprises avaient convenu de résoudre les problèmes en suspens concernant l’exportation du riz.

En fait, les exportations de riz de Thaïlande ont réduit à 7,5 millions de tonnes en 2019 contre 10 millions comme la moyenne annuelle.

Lors de la réunion, les agences concernées sont convenues de poursuivre les efforts pour améliorer les variétés pour répondre à la demande des clients. Elles ont été chargés d’élaborer un plan de faire face à la sécheresse et une planification de la superficie de riziculture pour la prochaine campagne agricole qui commence le mois de mai.

En plus, le Département du riz a pour mission d'accélérer la recherche de nouvelles variétés de riz, avec l’assistance du gouvernement.

L’an dernier, la Thaïlande a exporté 7,58 millions de tonnes de riz pour une recette de plus de 4,2 milliards de dollars, soit une baisse de 32% en quantité et de 25% en valeur en variation annuelle.

Cette année, ce pays vise un objectif d’export de 7,5 millions de tonnes de riz, soit un objectif le plus faible au cours de 7 ans derniers.-VNA