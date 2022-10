À Phuket, en Thaïlande. Photo : Internet

Bangkok, 27 octobre (VNA) - Le cabinet thaïlandais a approuvé le 25 octobre, la proposition du ministère de l'Intérieur d'autoriser les étrangers à détenir jusqu'à un rai (environ 0,16 hectare) de propriété foncière à des fins résidentielles.Selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais Anucha Burapachaisri, la réunion hebdomadaire du cabinet a approuvé en principe un projet de règlement du ministère de l'Intérieur concernant la propriété foncière des étrangers, permettant à quatre groupes de riches ressortissants étrangers d'acheter et de posséder des terres.La proposition marque une rupture avec les lois de longue date limitant les achats de terres et de propriétés, à l'exception des copropriétés, aux Thaïlandais ou aux personnes mariées à des Thaïlandais.Le gouvernement thaïlandais estime que le programme injectera plus de 1.000 milliards de THB dans l'économie, avec une augmentation de 800 milliards de THB en investissements et de 270 milliards de THB grâce à la collecte des recettes.Selon Anucha Burapachaisri, les terrains destinés à la propriété étrangère devraient être situés à Bangkok, dans la région de Pattaya, dans les municipalités de toutes les provinces du pays et dans les zones désignées comme zones résidentielles conformément à la loi sur l'aménagement du territoire.Les ressortissants étrangers qualifiés doivent investir 40 millions de THB (plus d’un million de dollars) dans des biens, des titres ou des fonds thaïlandais pour participer au programme. Si les participants retirent leur investissement avant la période désignée, leurs droits de propriété foncière doivent être révoqués et le programme sera réexaminé après cinq ans.La Thaïlande pourrait se diriger vers des problèmes liés à la spéculation foncière, ce qui signifie que les habitants pourraient ne pas se permettre d'acheter des terres en raison de la hausse des prix, a déclaré Tanit Sorat, vice-président de la Confédération des employeurs du commerce et de l'industrie thaïlandais, qui n'est pas d'accord avec cette décision.- VNA