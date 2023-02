Bangkok, 1er février (VNA) - La Thaïlande a approuvé de nouveaux salaires minimums pour les travailleurs qualifiés dans 17 professions dans trois secteurs, comme proposé par le ministère du Travail.

Le Cabinet thaïlandais a approuvé les nouveaux salaires, allant de 465 à 700 THB (14 à 21 dollars) par jour, le 31 janvier.

La porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Dhnadirek, a déclaré que les nouveaux niveaux de salaire sont destinés à s'adapter aux capacités des travailleurs dans les domaines en demande sur le marché du travail, dans l'espoir de mettre fin aux pénuries de main-d'œuvre et d'encourager les travailleurs à améliorer leurs compétences.

Les trois secteurs devant bénéficier d'augmentations salariales sont l'industrie (six professions), la mécanique (cinq professions) et les services (six professions).

Les nouveaux taux de salaire entreront en vigueur 90 jours après leur publication dans la Gazette royale.

Pour avoir droit à l'augmentation, les travailleurs doivent postuler et réussir un test standard pour obtenir une lettre de certification du ministère du Développement des compétences. Avec la lettre de certification, leurs employeurs doivent ajuster leurs salaires en conséquence.- VNA