Bangkok, 28 mars (VNA) - Le gouvernement thaïlandais soutiendra pleinement le festival Songkran de cette année, qui se déroule du 13 au 15 avril, avec 17 à 20 millions de personnes qui devraient voyager à travers le pays le mois prochain.



Selon le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha avait ordonné aux agences de l'État de préparer de grands événements pour la fête. Le nombre attendu de touristes représente une augmentation significative par rapport à la période de pandémie de COVID-19.



Anucha Burapachaisri a déclaré que le gouvernement avait lancé des campagnes pour encourager les gens à faire des voyages et à voyager pendant les jours fériés d'ici septembre dans le cadre du programme "Visit Thailand Year: Amazing New Chapters" de l'Autorité du tourisme de Thaïlande et de campagnes telles que We Travel Together, Wonder Deal et Secret Codage 365.



Pour assurer la sécurité, les visiteurs sont encouragés à installer l'application pour smartphone "I Lert U", qui permet aux utilisateurs de signaler des problèmes et de demander de l'aide. De plus, il localise l'appelant et envoie de l'aide en utilisant le signal GPS du téléphone.- VNA

