Dans un aéroport de Thaïlande. Photo : Internet

Bangkok, 6 juillet (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a exhorté les agences concernées à rationaliser les procédures afin que le pays puisse atteindre l'objectif de recevoir 25 millions de touristes cette année, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement Traisuree Taisaranakul le 2 juillet.Avec l'introduction ce mois-ci du système de présélection des visas (VPSS) par l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) et le ministère des Affaires étrangères pour accélérer le traitement des demandes de visas touristiques, on pense que l'objectif sera atteint, a-t-elle déclaré.Au 25 juin, le nombre d'arrivées de touristes en Thaïlande était de 12,46 millions, soit une augmentation de 539% par rapport à la même période l'an dernier. Les cinq principaux pays sources de touristes étaient la Malaisie (1,98 million), la Chine (1,38 million), la Russie (784 000), la République de Corée (741 000) et l'Inde (732 000).Selon l'estimation du TAT, le nombre de touristes étrangers arrivant en Thaïlande atteindra l'objectif de 25 millions, dont 5 millions en provenance de Chine.- VNA