Une réunion sur les mesures de sécurité pour l'AMM 52 et conférences connexes. Photo: http://thainews.prd.go.th



Bangkok (VNA) – La police royale thaïlandaise (RTP) a assuré que les mesures de sécurité et la gestion du trafic ont bien été préparées pour l'AMM 52 et ses conférences connexes qui auront lieu cette semaine à Bangkok.

Le Commissaire général adjoint de la RTP, Srivara Ransibrahmanakul, a déclaré que la RTP et d’autres agences assureront la gestion de la circulation dans plus de 2.740 points, tandis que plus de 10.000 personnes ont été mobilisées. Il a confirmé que la situation actuelle était stable et que l'AMM 52 se déroulerait en toute sécurité.

Aucune route ne sera temporairement fermée afin d'éviter de gêner les automobilistes dans les quartiers avoisinants. Toutefois, des mesures de soutien seront fournies à la demande du ministère des Affaires étrangères, a-t-il précisé.

Des plans d’action pour les forces chargées de la sécurité aux points à risque et de la gestion du trafic ont été préparés, a-t-il souligné.

La Thaïlande organisera la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52), des conférences des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de ses partenaires (PMC+) et des conférences connexes.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Don Pramudwinai présidera ces conférences, dont les rencontres entre les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et la Commission intergouvernementale pour les droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR), la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+3 (APT), le Sommet d'Asie de l'Est (EAS), et le 26e Forum régional de l'ASEAN (ARF).

Les conférences connexes comprennent la 12e réunion ministérielle de l’Initiative du bas-Mékong (LMI), la 10e conférence ministérielle de la coopération Mékong - Gange, la 9e conférence ministérielle Mékong-République de Corée, la 12e conférence des ministres des AE Mékong - Japon.

Ces conférences verront la participation des représentants d’une trentaine de pays, dont les pays de l’ASEAN, les pays de dialogue et les pays invités - Norvège, Pérou, Suisse et Turquie. -VNA