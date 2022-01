Bangkok, 21 janvier (VNA) - La Thaïlande reprendra le programme "Test & Go" à partir du 1er février prochain et l'appliquera à tous les pays et territoires du monde, au lieu de seulement 63 nations auparavant.

Les touristes internationaux sont les bienvenus à l'aéroport international de Phuket, en Thaïlande. Photo d'illustration : AFP/VNA

Le programme "Test & Go" permet aux touristes étrangers parfaitement vaccinés de ne rester qu'une nuit dans un hôtel en attendant les résultats du test COVID-19.

Ce programme est suspendu depuis le 7 janvier après l'apparition du variant Omicron et l'augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19.

"Test & Go" a aidé la Thaïlande à attirer environ 350.000 visiteurs en seulement deux mois.

En vertu de la nouvelle réglementation, les voyageurs entièrement vaccinés devront passer deux tests RT-PCR les premier et cinquième jours après leur entrée en Thaïlande.

En attendant les résultats des tests, les voyageurs seront isolés dans un hôtel pré-enregistré et devront installer un logiciel de surveillance pour s'assurer du respect de la réglementation.

Également à partir du 1er février, le modèle touristique "bac à sable" sera étendu à l'île de Koh Chang et à la province de Chonburi, ainsi qu'aux zones précédemment approuvées qui incluent les îles de Koh Samui, Koh Pa Ngan et Koh Tao, des provinces de Phuket, Krabi, Pang Nga et Surat Thani, respectivement.

Le gouvernement thaïlandais a pris ces mesures pour restaurer le secteur du tourisme, durement touchée par la pandémie.

L'année dernière, le nombre de touristes en Thaïlande n'était que de 0,5% des niveaux d'avant la pandémie. En 2019, le nombre de visiteurs dans ce pays a atteint un record de près de 40 millions, générant un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars.

Le ministère thaïlandais du Tourisme a prédit qu'en 2022, environ huit millions de visiteurs étrangers arriveront dans le pays.- VNA