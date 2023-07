Photo d'illustration : Internet

Bangkok, 15 juillet (VNA) - Les autorités thaïlandaises ont assoupli les procédures pour créer des conditions favorables pour les travailleurs migrants et remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans le processus de relance post-COVID-19.La Thaïlande et le Cambodge ont conclu un accord pour créer des conditions plus favorables pour plus de 40.000 travailleurs migrants cambodgiens qui demandent ou renouvellent leur permis de travail.Pairoj Chotikasathien, directeur général du Département de l'emploi du ministère thaïlandais du Travail, a déclaré que l'accord avait été obtenu lors d'une réunion entre les autorités thaïlandaises du travail et leurs homologues cambodgiens, dans l'espoir d'atténuer une pénurie de main-d'œuvre.En vertu du protocole d'accord entre les deux nations, les travailleurs cambodgiens sont autorisés à travailler légalement en Thaïlande pendant quatre ans.De nombreux travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d'origine pendant la pandémie. Comme les permis de travail détenus par ces travailleurs expirent pour la période de janvier de l'année dernière au 31 juillet 2023, ils devront renouveler leurs permis et autres documents connexes pour retourner travailler en Thaïlande ou continuer à vivre et à travailler dans ce pays.Pairof Chotikasathien a déclaré que ces travailleurs cambodgiens seront exemptés de l'obligation habituelle d'attendre 30 jours à compter de la date d'expiration de leur permis de travail jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à présenter une nouvelle demande.L'ensemble du processus de nouvelle demande sera effectué en ligne pour améliorer la commodité des travailleurs, a-t-il ajouté.Un accord similaire a également été conclu lors d'une réunion entre les autorités thaïlandaises du travail et leurs homologues du Myanmar. Les travailleurs migrants du Myanmar seront également exemptés de la règle de la pause de 30 jours et pourront redemander immédiatement un permis de travail lorsque leur permis actuel est sur le point d'expirer.Les autorités cambodgiennes et birmanes ont demandé une réduction sur les frais de visa.- VNA