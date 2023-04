Photo d'illustration : thethirdpole.net

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a souligné l'importance de lutter contre la pollution de l'air à long terme grâce à des mesures telles que le reboisement et la protection de l'environnement.Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha a déclaré le 19 avril que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du pays et d'autres agences s'efforçaient d'étendre la superficie forestière de la Thaïlande, sur la base des modèles suédois.Il note que la Suède a été en mesure d'augmenter la couverture forestière de 25% à 75%, ainsi le bois scié est devenu l'une des principales exportations de la Suède, faisant du pays nordique le troisième plus grand exportateur de bois scié au monde.Prayut Chan-ocha a appelé les gens à s'impliquer davantage dans le reboisement et l'attribution des terres pour planter des arbres. Le dirigeant thaïlandais a souligné la nécessité de lutter contre la pollution de l'air causée par les transports et les activités industrielles et a averti les gens de ne pas brûler les ordures à l'extérieur, ce qui pourrait les exposer à des conséquences juridiques.Prayut Chan-ocha a déclaré que le gouvernement thaïlandais avait pris des mesures pour atténuer les effets du réchauffement climatique, comme la préparation au phénomène météorologique El Niño. Plus tôt, les experts du climat ont averti que le phénomène El Nino pourrait amener la Thaïlande à faire face à un été plus chaud et plus sec cette année. L'influence plus forte d'El Nino peut entraîner une augmentation des températures d'au moins 0,8 degrés Celsius, tandis que "Super El Nino" peut entraîner une augmentation des températures de 2 à 3 degrés Celsius par rapport à la moyenne dans certaines régions.Prayut Chan-ocha a déclaré que le gouvernement thaïlandais était jusqu'à présent prêt à faire face à ces risques potentiels et a demandé aux autorités de les gérer.- VNA