Lors d’un programme de promotion touristique du Vietnam en Thaïlande. Photo: Vietravel Airlines

Hanoï (VNA) - La Thaïlande est considérée comme l'un des principaux marchés touristiques du Vietnam, qui devrait de surcroît se développer fortement dans les années à venir.



Ces dernières années, le secteur touristique des deux pays a déployé de nombreuses activités de coopération, créant des conditions favorables aux échanges de touristes.



Les compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Vietjet Air, Thai Airways et bientôt Vietravel Airlines ont ouvert de nombreux vols directs reliant les grandes villes et centres touristiques des deux pays et comptent en ouvrir d'autres.



Les agences de voyage des deux pays ont souvent organisé de nombreuses activités de promotion du tourisme, par exemple des délégations et programmes d'enquête, la participation à des salons internationaux du tourisme…



Récemment, lors d’un programme de promotion touristique du Vietnam en Thaïlande, Vietravel Airlines a officiellement annoncé que la société TT Aviation était l'agent général officiel (GSA) de Vietravel Airlines en charge du segment des passagers sur le marché thaïlandais.



Actuellement, Vietravel Airlines accélère les procédures pour mettre en service au quatrième trimestre 2022 les lignes Hanoï/Ho Chi Minh-Ville/Da Nang/Hue - Bangkok/Phuket/Chiang Mai/Koh Samui et vice versa.



Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré qu'en 2019, le Vietnam a accueilli 510.000 touristes thaïlandais, soit une augmentation de 46% par rapport à 2018, classant la Thaïlande au 8e rang des plus grands pourvoyeurs de touristes au Vietnam.



Les visiteurs vietnamiens en Thaïlande en 2019 ont été plus de 900.000, faisant du Vietnam l’un des 10 pays ayant le plus de visiteurs en Thaïlande. Cela laisse augurer une reprise forte du commerce et des voyages entre les deux pays après plus de 2 ans de pandémie de COVID-19.-CPV/VNA