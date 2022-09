Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Suite à la pandémie de Covid-19, la manière de voyager change, et les voyages d’affaires sont de plus en plus tendance. C’est l’opinion commune de nombreux participants au colloque sur le potentiel du tourisme d’affaires de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, organisé mercredi 7 septembre dans la mégapole du Sud.

Vue du colloque sur le potentiel du tourisme d'affaires de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, dans la mégapole du Sud, le 7 septembre. Photo: CVN



Le colloque a été organisé le Département municipal du tourisme et la compagnie Nova Hospitality dans le cadre d’activités du Salon touristique international de Hô Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022). Cet événement a attiré des centaines de participants, dont les représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces et villes ainsi que ceux d’Associations du tourisme, de compagnies aériennes, de voyagistes, de restaurants et hôtels du pays et de l’étranger.



Le colloque a créé des opportunités pour les entreprises et agences de gestion du tourisme d’échanger leurs expériences, leurs visions, et discuter des potentiels et des défis liés à ce type de tourisme. De plus, à travers ce colloque, le tourisme de Hô Chi Minh-Ville souhaite fournir aux entreprises vietnamiennes et étrangères une vision globale sur de nouvelles tendances et les perspectives du tourisme d’affaires, ainsi que les méthodes pour l’approcher et l’exploiter à Hô Chi Minh-Ville.



Un grand potentiel



Nguyên Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire municipal, a déclaré que la ville et le Vietnam possèdent un grand potentiel pour développer le tourisme d'affaires. Hô Chi Minh-Ville est une porte d'entrée et un lieu important du trafic reliant d'autres villes et provinces nationales ainsi que des destinations internationales.