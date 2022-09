La tempête Noru aggrave les inondations en Thaïlande. Photo : thaipbsworld

Bangkok, 29 septembre (VNA) - Les fortes pluies causées par la tempête Noru qui ont frappé le nord-est de la Thaïlande dans la nuit du 28 septembre ont ajouté plus de difficultés aux provinces du pays déjà touchées par les inondations.Au moins 12 provinces, principalement dans les régions du nord et du nord-est, ont déjà connu divers degrés d'inondations causées par les averses qui ont frappé la Thaïlande depuis la semaine dernière, a déclaré le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes du ministère de l'Intérieur.Dans la province d'Ubon Ratchathani, le gouverneur Pongrat Piromrat a déclaré le 28 septembre que la rivière Mun était sortie de son lit, inondant des villages et des terres agricoles dans 14 districts et forçant l'évacuation de plus de 4.100 habitants vers des hauteurs et des abris temporaires. Plus de 15.800 ha de terres agricoles ont été endommagés.L'aéroport d'Ubon Ratchathani a également été frappé par de fortes pluies et des vents violents, empêchant les avions d'atterrir.Pendant ce temps, l'administration de Bangkok a décidé de distribuer 2,5 millions de sacs de sable dans les zones de la capitale sujettes aux inondations.- VNA