Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le stand du Vietnam a attiré les visiteurs lors de la Semaine japonaise des technologies de l'information (Japan IT Week Osaka) qui s’est terminé le 21 janvier au Centre international des expositions d'Osaka, au Japon. Il s'agit du plus grand événement annuel sur les technologies de l'information au Japon.

Pendant les trois jours de l'exposition, plus de 160 entreprises japonaises et étrangères ont présenté les derniers produits et solutions technologiques. Notamment, la solution intelligente de gestion et d'analyse d'images CIVAMS et la solution de transfert numérique Cloud MSP du Vietnam ont attiré l'attention de nombreuses entreprises japonaises. Il s'agit de produits technologiques développés par le groupe vietnamien CMC et déployés au Japon par la compagnie CMC Japan - une filiale de ce groupe au Japon.

Akira Terakado, directeur exécutif de la compagnie Si&C Digital, a exprimé son impression par la solution intelligente de gestion et d'analyse d'images CIVAMS de CMC.

Développé par l’Institut de recherche CMC (CIST) sur la base d'une technologie de traitement d'image intelligente, CIVAMS est capable d'analyse de vidéo, de reconnaissance faciale, de reconnaissance d'identité, de température corporelle, aidant à contrôler l'accès à l'entrée des zones nécessitant une haute sécurité ou des lieux à fort trafic. Pendant ce temps, Cloud MSP permet aux clients d'exploiter la puissance du cloud computing grâce aux experts des fournisseurs de services.

Selon Mme Nguyen Thi Thu Hang, directrice générale de CMC Japon, pendant les trois jours de l'exposition, le stand de CMC a attiré plus de 500 visiteurs et la demande de coopération de 50 entreprises.

« J'espère également que grâce à cette activité, nous pourrons étendre nos relations commerciales avec des entreprises de la région du Kansai, rechercher plus d'opportunités et de nouveaux projets, et présenter aux clients japonais des produits de haute qualité fabriqués par des ingénieurs vietnamiens », a-t-elle ajouté.

Après plus de 4 ans d'entrée au Japon, CMC Japon a maintenant des relations de coopération avec plus de 100 clients sur ce marché, y compris de nombreuses grandes entreprises telles que Softbank Technology, Si&C, SRA, Intage, OST...-VNA