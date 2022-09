Sydney (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành, a effectué les 15 et 16 septembre une visite officielle dans l’État de Tasmanie, dans le sud de l’Australie, pour renforcer les liens et élargir la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel.

L’ambassadeur Nguyên Tât Thành et son épouse posent avec le président du Sénat Craig Farrell et le président de la Chambre des représentants Mark Shelton (à droite). Photo: VNA

Recevant le diplomate vietnamien, le Premier ministre Jeremy Rockliff a exprimé sa joie devant les réalisations exceptionnelles du partenariat stratégique Australie-Vietnam, et a espéré que les deux pays renforceront davantage cette relation.Il a déclaré que les autorités de Tasmanie encouragent la coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), y compris le Vietnam.Le Premier ministre a fait savoir qu’il dirigera une délégation composée des représentants de certaines universités et entreprises tasmaniennes pour effectuer une visite officielle au Vietnam à la mi-octobre afin de promouvoir le commerce, l’investissement, l’éducation et la coopération touristique avec le Vietnam.Il a souligné que la stratégie commerciale de l’État de Tasmanie 2019-2025 sera bientôt ajustée dans le sens de donner la priorité à la coopération avec un certain nombre de pays potentiels, dont le Vietnam.Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Tât Thành a noté avec plaisir les activités visant à renforcer la connexion entre la Tasmanie et les localités vietnamiennes, notamment dans ses domaines forts tels que l’exploitation minière, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, la réponse au changement climatique, les énergies renouvelables, le tourisme, la mer et l’océan.Il a salué l’objectif de croissance du commerce de l’État de Tasmanie à 15 milliards de dollars australiens (10,5 milliards de dollars américains) d’ici 2050, tout en exprimant sa conviction qu’avec ses stratégies et objectifs à long terme, la Tasmanie élargira et approfondira sa coopération globale avec les localités vietnamiennes.Au cours du voyage, l’ambassadeur a eu des entretiens avec des représentants du parlement, des ministères, des secteurs, des établissements d’enseignement et des entreprises de Tasmanie, au cours desquels ils ont exprimé leur joie face au développement économique du Vietnam et à la tendance à une coopération intégrale et étendue entre l’Australie et le Vietnam. – VNA