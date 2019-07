Cérémonie de signature de l’accord sur le projet RIICE. Photo:Internet

Hanoi (VNA) - L'Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) accordera une aide non remboursable d'un montant de 365.000 francs suisses (près de 369.000 dollars) à la troisième phase du projet "Information et assurance des cultures par la télédétection dans les pays émergents" (RIICE 3) déployé au Vietnam.

Le 17 juillet, la SDC et le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural ont signé à Hanoï, un accord sur ce projet.



Le financement de la SDC, qui représente 82% de la valeur totale du projet, vise à mener à bien les dernières étapes pour intégrer le RIICE au système de surveillance de la culture et de la production de riz du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.



L’ambassadrice de Suisse au Vietnam, Beatrice Maser Mallor, a déclaré que ses partenaires vietnamiens avaient appliqué des technologies de pointe, telles que télédétection et informatique en nuage. Avec de telles technologies, le secteur agricole du Vietnam peut accéder rapidement à des données précises, améliorant ainsi l'efficacité de la production et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, a-t-elle déclaré.



Le Quoc Doanh, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que le projet avait aidé le Vietnam à promouvoir la restructuration du secteur agricole, en particulier dans le contexte du changement climatique.

Financé par la SDC et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de Suisse, le projet RIICE est mis en œuvre par l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), l'Agence allemande de développement (GIZ), la société suisse Sarmap, la SDC et le groupe SwissRe.

Depuis 2013, ce projet est déployé au Cambodge, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam. -VNA