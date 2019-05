Hanoï, 9 mai (VNA) - La Suède aidera le Vietnam, notamment dans le domaine des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, a déclaré la ministre suédoise du Commerce extérieur, Ann Linde, lors de sa rencontre avec le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, le 8 mai à Hanoi, dans le cadre de la visite au Vietnam de la princesse héritière de Suède Victoria Ingrid Alice Désirée.

La ministre suédoise du Commerce extérieur, Ann Linde. Photo : VNA



La Suède soutiendra également les petites et moyennes entreprises vietnamiennes, tout en aidant le pays à élaborer des politiques, à développer les infrastructures et à former le personnel nécessaire pour faire face aux exigences de la 4e révolution industrielle et de l'économie numérique, a-t-elle déclaré.



Elle a affirmé le soutien de la Suède au Vietnam auprès de la Commission européenne lors de la signature et de la ratification de l’accord de libre-échange UE-Vietnam et de l’accord de protection des investissements UE-Vietnam.



Le gouvernement suédois et les entreprises accordent toujours une attention et des sentiments profonds au Vietnam, a-t-elle déclaré.



Les deux ministres ont pris note avec plaisir du développement de la coopération bilatérale et ont procédé à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun.



Le ministre Trân Tuân Anh a indiqué que le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce remplirait son rôle de passerelle entre les entreprises des deux pays pour le développement mutuel, tout en coordonnant étroitement ses activités avec les ministères et agences concernés afin de définir des orientations de développement dans des domaines d'intérêt commun, tels que l'énergie, l’industrie auxiliaire, la vente au détail et la formation professionnelle



Il a toutefois souligné que le commerce bilatéral n’était pas à la hauteur des potentiels des deux pays.



En 2018, le commerce bilatéral n’atteignait que 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 14,34% en glissement annuel, les exportations vietnamiennes s’établissant à 1,16 milliard de dollars (18,99%) et les importations à 345 millions de dollars (+ 1,09%).



Selon le département des marchés américano-européen du ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours du premier trimestre de 2019, le Vietnam a exporté pour 324 millions de dollars de marchandises vers la Suède et en a importé 72 millions, avec des recettes totales en hausse de 4,37% par rapport à la même période de l’année dernière.



La Suède occupe désormais le 33e rang parmi 131 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 67 projets d’un fonds total de plus de 365 millions de dollars.



Actuellement, la Suède dispose de nombreux projets commerciaux au Vietnam, couvrant divers domaines tels que la vente au détail, la fabrication de machines, l’électricité, les technologies de l’information et des télécommunications, l’infrastructure de transport urbain, l’électronique, la transformation alimentaire et l’éducation et la formation.



À cette occasion, le ministre Trân Tuân Anh a participé au Forum des affaires Vietnam-Suède et a présidé le Sommet des affaires Vietnam-Suède. – VNA