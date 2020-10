Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "Améliorer la compétitivité de l’industrie auxiliaire dans le contexte de diversification de la chaîne d’approvisionnement" s’est tenu mardi 27 octobre à Hanoï.

Séminaire sur le développement des industries auxiliaires, le 27 octobre à Hanoï. Photo : CVN



Le séminaire, organisé par l'ambassade de Suède au Vietnam, visait à créer un lien entre entreprises et organisations suédoises ainsi que les sociétés opérant dans le secteur manufacturier au Vietnam. Il s'agissait en outre d'une opportunité de coopération entre entreprises vietnamiennes et suédoises dans le secteur.L'ambassadrice de Suède au Vietnam, Ann Måwe, le conseiller commercial de la Suède au Vietnam, Bjorn Savlid, et les représentants d’organes gouvernementaux et d’entreprises dans le secteur y ont participé.Dans l'immédiat, le Vietnam pourrait devenir un centre de production manufacturière majeur d’Asie. Pour réaliser cet objectif, il faut qu'il adopte un développement durable des industries auxiliaires. Plus précisément, le pays devrait améliorer la compétitivité de ses produits en relevant l’efficacité du processus de fabrication. Dotée de beaucoup d’expérience en la matière, la Suède se dit prête à aider le Vietnam à se convertir à un certain nombre de technologies clés de la 4e révolution industrielle ainsi qu’à saisir les opportunités que génèrent la transformation de la chaîne d'approvisionnement et l'Accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA).Le séminaire a mis en évidence les solutions innovantes suédoises dans le secteur manufacturier telles que les systèmes de propulsion du Groupe motopropulseur électrique ABB (ABB's Powertrain), les équipements de mesure Hexagon, ou autres proposés par Atlas Copco, Ericsson... Des organisations suédoises de crédit de premier rang comme SEK (Groupe suédois de crédit d’exportation) et EKN (Fonds suédois de crédit à l'exportation) y ont également été présentées.Développement durableLe séminaire s'est concentré sur le développement d'une industrie auxiliaire durable ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité des produits et de l’efficacité de leur processus de fabrication. Il a également été le lieu de discussions sur un soutien technologique et financier éventuel des entreprises suédoises grâce auquel le Vietnam pourrait résoudre son problème d’accès à la 4e révolution industrielle et saisir les nouvelles opportunités liées à la transformation de la chaîne d'approvisionnement et à l'EVFTA.Prenant la parole lors de l'événement, l'ambassadrice de Suède au Vietnam, Ann Måwe, a déclaré que le Vietnam était aujourd’hui dans une position unique lui permettant de renforcer son autorité en tant que pays alternatif de fabrication de premier rang. Toutefois, il devrait toujours se confronter à un grand défi, celui d’augmenter la valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement, plutôt que d’acrroître seulement la valeur commerciale des produits.Lors du séminaire, les entreprises vietnamiennes ont également partagé leur vision et les défis qu’elles devaient relever à l'ère de la diversification de la chaîne d'approvisionnement qui inciterait des opportunités de coopération.