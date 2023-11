L'Hôpital international La Vie a été inauguré le 18 novembre à Vientiane. Il s'agit d'un hôpital international du niveau I autorisé par le ministère lao de la Santé et d’un centre d'examen médical et de traitement pour la communauté vietnamienne de Vientiane, du Laos en général, ainsi que pour les Laos ayant besoin de soins médicaux.

Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) et la société à responsabilité limitée AstraZeneca Vietnam ont signé le 14 novembre un protocole d'accord, affirmant leur souhait de promouvoir la coopération bilatérale en matière d’innovation dans le domaine de la santé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï la professeure Françoise Barre-Sinoussi. Ils ont discuté de la coopération entre la France et le Vietnam dans le domaine de la prévention du VIH, de la tuberculose, de l'hépatite et des maladies infectieuses émergentes.

Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a organisé le 10 novembre un cours de formation sur la diplomatie et les relations extérieures, la sécurité et la sûreté au service de la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique (AP-11) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), qui aura lieu du 20 au 23 novembre.