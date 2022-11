Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a demandé à l’Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d’informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam) de donner des avis pour résoudre les difficultés causées par le contrôle résiduel de l’oxyde d’éthylène (EO) par l’UE sur les nouilles instantanées vietnamiennes.

Le MoIT en a fait la demande dans un document récemment envoyé au bureau pour préparer la 84e réunion du Comité SPS de l’OMC.



En février 2022, l’UE a répertorié les nouilles instantanées vietnamiennes comme un produit soumis à la réglementation sur le contrôle résiduel de l’OE.



Depuis lors, l’octroi de certificats à chaque lot de nouilles instantanées d’exportation a causé un fardeau substantiel en termes de procédures administratives et de dépenses commerciales au Vietnam, a indiqué le MoIT.



Par conséquent, il a demandé à la SPS Vietnam, qui relève du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, de discuter avec les agences compétentes et d’exprimer des préoccupations concernant les différences dans l’application des règles sur le contrôle résiduel de l’OE pour les aliments dans différents pays et territoires.



Elle devrait également demander à l'UE de fournir des statistiques et une évaluation sur le contrôle résiduel d'OE dans les nouilles instantanées en provenance du Vietnam depuis février 2022 ; de clarifier la base de l'application, du maintien et de la réduction des mesures de contrôle de l'OE et l'exigence de certificats de contrôle résiduel de l'OE ; et de construire un plan pour supprimer progressivement ces mesures, selon le MoIT. – VNA