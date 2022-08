Zone touristique de la source thermale Thanh Thuy, dans la province septentrionale de Phu Tho. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - La zone touristique de la source thermale Thanh Thuy est située dans les commune de La Phu et Bao Yên, district de Thanh Thuy, province de Phu Tho (Nord).



D’une superficie d’environ un kilomètre carré et située à 80 km au nord-ouest de Hanoï, cette zone est un lieu de villégiature idéal pour le week-end, aussi bien en été qu’en hiver.



Il s’agit d’une source thermale précieuse dans le Nord du Vietnam. L’eau minérale naturelle est en effet connue pour ses vertus thérapeutiques sur la santé.



L’eau minérale Thanh Thuy est à une température entre 37°C et 43°C. De nombreux oligo-éléments présents dans l'eau sont bénéfiques pour la santé et le traitement des maladies.



En venant à la source thermale Thanh Thuy, les visiteurs pourront profiter de l'air frais et de la nature, se baigner dans l'eau chaude naturelle, prendre un bain de boue et un bain minéral d'aromathérapie, se baigner dans la piscine extérieure ou se tremper les pieds dans l'abreuvoir d'eau minérale chaude…



Les touristes se plongent au cœur dans la nature fraîche et dégustent les spécialités locales telles que les pousses de bambou aigres, la soupe de légumes au manioc, l’alcool avec un chalumeau de bambou, le poisson de la rivière Dà (Noire), poulet, le riz gluant, le banh nang (riz gluant trempé dans de l'eau de cendre)…-CVN/VNA