Hanoï (VNA) - JUTEC Corporation, fournisseur japonais d'équipements et de matériaux de construction, coopérera avec un partenaire vietnamien pour créer une joint-venture dont JUTEC détiendra 50% du capital, afin d’étendre ses opérations dans l'immobilier au Vietnam.



La joint-venture sera spécialisée dans la gestion et le fonctionnement d'appartements avec des services conformes aux normes japonaises, afin de fournir la meilleure expérience aux clients qui seront des étrangers vivant et travaillant au Vietnam. En outre, la joint-venture importera et fournira de nouveaux matériaux de construction japonais sur le marché vietnamien.



Créée en septembre 1923, JUTEC Corporation est une entreprise spécialisée dans l’approvisionnement en équipements et matériaux de construction de haute qualité pour les ouvrages de construction civile et les logements au Japon. En outre, l'entreprise fournit des services de construction, de réparation de logements, ainsi que des solutions de technologie de l'information pour améliorer la gestion et le fonctionnement du réseau de distribution de matériaux de construction.



JUTEC a commencé à entrer au Vietnam en 2015 grâce à la création d'un bureau de représentation. Constatant que la demande d'appartements au service d’experts étrangers et de nouveaux matériaux de construction au Vietnam augmenterait fortement, JUTEC a décidé de créer une joint-venture dans le pays. -VNA