Prélever les échantillons pour les tests au COVID-19. Photo: Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) - Le Laos n'a signalé aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire du COVID-19 depuis 45 jours consécutifs, a indiqué le comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19, lors d'une conférence de presse tenue à Vientiane le 27 mai.



Le pays a effectué un total de 5.938 tests et identifié seulement 19 cas. Son ministère de la Santé a révélé mercredi que deux autres patients s'étaient rétablis, portant le total des guéris à 16 cas.



Le même jour, les Philippines ont confirmé 380 nouveaux cas, le nombre le plus élevé en une seule journée depuis sept semaines, portant le chiffre total dans ce pays à 15.049.



Selon le ministère philippin de la Santé, 94 autres patients se sont rétablis. Le nombre de morts s'élève à 904.



L'Indonésie a signalé 686 nouveaux cas le 27 mai, portant le nombre total à 23.851. Le pays a également confirmé 55 nouveaux décès, soit 1.473 au total. Quelque 6.057 patients se sont rétablis.



La Thaïlande a signalé neuf nouveaux cas, tous des ressortissants thaïlandais revenant d'outre-mer qui ont été mis en quarantaine dès leur arrivée.



Le nombre total de cas de COVID-19 dans le pays est désormais de 3.054 dont 2.931 se sont rétablis. 57 personnes sont décédées.



Le 27 mai, le ministère de la Santé de Singapour a signalé 533 nouveaux cas, portant le chiffre total à 32.876.



Et le ministère de la Santé de la Malaisie a signalé 15 nouvelles infections le même jour, ce qui porte le total dans ce pays à 7.619. Les décès restent à 115. -VNA