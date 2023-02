Hanoï (VNA) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille avec les autorités cambodgiennes pour prendre des mesures opportunes en réponse à la situation de la grippe aviaire dans le pays après avoir détecté deux cas humains de grippe aviaire H5N1 dans une famille.

Selon l'OMS, la situation de l'infection de H5N1 au Cambodge est préoccupante en raison de la propagation rapide du virus parmi les oiseaux et des infections détectées chez les mammifères et les humains. Photo : AFP

S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne le 24 février, le Dr Sylvie Briand, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies de l'OMS, a déclaré que l'OMS réexaminait son évaluation des risques mondiaux à la lumière des récentes évolutions au Cambodge.Plus tôt ce mois-ci, l'OMS a évalué le risque pour l'homme de la grippe aviaire comme étant faible.Selon le Dr Briand, la situation de l'infection H5N1 est préoccupante en raison de la propagation rapide du virus chez les oiseaux et des infections détectées chez les mammifères et l'homme.Le 24 février, le ministère cambodgien de la Santé a annoncé que le pays avait détecté le deuxième cas humain de grippe aviaire H5N1 après la mort d'une fillette de 11 ans du virus le 22 février.Selon le communiqué du ministère, un homme de 49 ans de la province du sud-est de Prey Veng, qui est le père de la fille décédée, a été testé positif au virus H5N1 par l'Institut national de la santé publique le 24 février. L'homme n'a pas développé aucun symptôme remarquable jusqu'à présent.Il s'agit du deuxième cas humain de grippe aviaire H5N1 ce mois-ci après que le virus n'a pas été trouvé chez l'homme depuis neuf ans, a ajouté le ministère.Après avoir enregistré le décès d'une fillette de 11 ans, le secteur de la santé cambodgien a prélevé des échantillons pour tester 12 cas suspects.De 2005 à ce jour, il y a eu 58 cas d'humains infectés dans ce pays d'Asie du Sud-Est et 38 personnes sont décédées.La grippe aviaire H5N1 est une grippe qui se propage normalement chez les volailles malades, mais elle peut parfois se transmettre des volailles à l'homme, selon l'OMS.- VNA