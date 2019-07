Hanoi, 1er juillet (VNA) - La signature de l’Accords de libre échange (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements (EVIPA) qui s’est déroulée le 30 juin à Hanoi est largement couverte par les médias étrangers.

Cérémonie de signature de l’Accords de libre échange (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements (EVIPA). Photo : VNA

Selon Reuters de Grande-Bretagne, après plus de 3 ans d’achèvement des négociations en décembre 2015, ces conventions ont été signées par la Commissaire européenne au commerce Cecilia Malstrom, et le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh.

Il s'agit du premier accord de libre-échange signé par l'UE avec un pays en développement d'Asie, qui éliminera jusqu'à 99% de la barrière tarifaire entre les deux parties et ouvrira le marché des services et des achats dans les domaines postaux, bancaires et de transport maritime.



Reuters a décrit le Vietnam comme l'une des économies ayant la croissance la plus rapide de la région, grâce aux exportations et à l’attraction des investissements étrangers.



Le Vietnam avait précédemment signé plusieurs accords en ce genre avec d'autres partenaires, notamment le Traité de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).



L'Union européenne est le deuxième grand importateur des produits vietnamiens, principalement les chaussures et les vêtements en textile.



Selon les données officielles citées par Reuters, en 2018, le Vietnam a exporté des produits et services vers ce bloc pour une valeur de 42,5 milliards de dollars.



D'autre part, le journal canadien Financial Post a décrit l'accord récemment signé comme "le plus ambitieux" que l'UE ait signé avec un pays en développement.



La page d’information d’euronews couvrait également cet événement et indiquait que, pour sa validité, il devait être approuvé par l’Assemblée nationale du Vietnam et par le Parlement européen.



Dans le même temps, le journal allemand du commerce (Handelsblatt) a souligné qu'avec cet accord, environ deux tiers des marchandises bénéficieraient de zéro taxe. - VNA