Le secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, reçoit le PDG de la SFI, Philippe Houerou. Photo: VNA





Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville espère que la société financière internationale (SFI ou IFC) continuera à aider la ville à régler les défis liés au transport urbain, à la construction d'infrastructures et au traitement des déchets, assurant ainsi un développement durable, a déclaré un responsable de la ville.



En recevant le PDG de la SFI, Philippe Houerou, le 12 août, le secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan a souligné le bon développement des liens entre Ho Chi Minh-Ville et la SFI, citant des programmes et projets de coopération concrets tels que l’évaluation des notes de crédit, le conseil en investissement sous forme de partenariat public-privé (PPP), le développement du transport intelligent…



Il a déclaré que la mégapole du Sud renforcerait la coordination étroite avec la SFI pour mettre en œuvre des projets visant à améliorer le niveau de vie des habitants.



S’agissant du développement socio-économique de la ville, Nguyen Thien Nhan a demandé à la SFI de continuer à l'aider dans l’édification de la ville intelligente et le règlement de ses défis de développement urbain, ajoutant que le secteur du logement créerait de grandes opportunités pour les entreprises de construction.



De plus, la mégapole du Sud souhaite recevoir le soutien de la SFI en matière de capitaux et de technologies pour répondre aux demandes dans le traitement de déchets, la transformation des déchets en énergie, le renforcement de la construction d'infrastructures de transport urbain, a-t-il proposé.



Pour sa part, Philippe Houerou s'est réjoui de la coopération entre les deux parties, soulignant que la SFI était prête à collaborer avec la mégapole du Sud pour régler les problèmes de développement urbain tels que la construction des systèmes de transport intelligents et le développement des énergies vertes.



La SFI coopérera d’abord avec Ho Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre d’un projet de notation du crédit et à l’élargissement des projets sous forme de PPP, a-t-il déclaré.



Les dirigeants de la SFI accompagneront toujours Ho Chi Minh-Ville dans son développement urbain intelligent et sont convaincus que la ville deviendrait un modèle à cet égard dans la région et même dans le monde, a-t-il déclaré.



La SFI est disposée à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville pour résoudre les problèmes liés à la construction de logements écologiques à des prix abordable, au développement du transport urbain et à la transformation des déchets en énergie, a-t-il affirmé.



La SFI - une organisation du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé - est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays en développement. Il opère au Vietnam depuis 1992. -VNA