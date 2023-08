Des délégués à la cérémonie d'ouverture de la semaine vietnamienne en Thaïlande 2023. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La semaine vietnamienne en Thaïlande 2023 - le goût magique du Vietnam - (Vietnamese Week in Thailand 2023 – the Magic Taste of Vietnam) a ouvert ses portes au centre commercial CentralwOrld à Bangkok le 16 août au soir.

Une centaine d’entreprises vietnamiennes présentent leurs produits lors de l'événement pour rechercher des opportunités de connectivité commerciale et d'investissement.

La Semaine (6e édition) a pour but de présenter et de promouvoir la culture, le tourisme et les spécialités du delta du Mékong et de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que des produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) d’autres localités.



Co-organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le géant de la vente au détail thaïlandais Central Retail, cet événement offre des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de se connecter et de faire des affaires avec les systèmes de vente au détail en Thaïlande.

Des clients visitent des stands des entreprises vietnamiennes. Photo: VNA



Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a souligné que la Semaine vietnamienne en Thaïlande 2023 a créé un fort impact en augmentant la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux, en connectant des centaines de petites et moyennes entreprises.

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit, a affirmé que la Thaïlande et le Vietnam entretiennent des relations intimes et étroites au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Cet événement est une bonne occasion de booster les relations commerciales, d'investissement et touristiques entre les deux nations, a-t-il estimé.

Couvrant une superficie totale d'environ 1.000m², deux zones d'exposition présentant des produits vietnamiens ont été installées dans un lieu très fréquenté par les habitants thaïlandaise et les touristes pour faire des achats.

Dans le cadre de cet événement, le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec Central Retail au Vietnam organise une activité de mise en relation entre les entreprises vietnamiennes et thaïlandaises, créant ainsi des conditions favorables pour ces dernières afin de rencontrer et discuter directement avec les acheteurs des produits de Central Group Thailand dans divers domaines d'activité. -VNA