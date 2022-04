Lâm Dông (VNA) – La Semaine du tourisme de la province de Lâm Dông 2022, ayant pour thème «Dà Lat - paradis de villégiature», se déroule du 21 au 30 avril pour attirer davantage de touristes à Dà Lat, contribuant ainsi à la reprise et au développement socioéconomique de la province.

Des touristes dans le jardin des fleurs de la ville de Dà Lat. Photo : VNA

Cet évènement comprendra 4 espaces et 10 programmes. Ces espaces sont destinés à la promotion du tourisme de Lâm Dong avec 30 stands présentant de nouveaux programmes et produits touristiques.

L’exposition de photos d'art intitulée «les Couleurs des Hauts-Plateaux» attire particulièrement l’attention des visiteurs. Ces derniers ont l’opportunité d’admirer des photos d'art, de sites pittoresques, d’héritages culturel et culinaire, de villages de métiers traditionnels, de fêtes et de la vie quotidienne des habitants locaux.

Les spécialités culinaires de Dà Lat sont présentées dans le parc de Xuân Huong. L’espace destiné à présenter les particularités culturelles des ethnies minoritaires de Lâm Dông a été créé dans la rue de Hô Tung Mâu.

En particulier, lors de la semaine du tourisme, les visiteurs ont une bonne occasion de découvrir l'espace culturel des communautés ethniques établi sur la place Lâm Viên à Dà Lat.

Une conférence pour présenter les nouveaux produits touristiques de Lâm Dông a eu lieu en 3 jours, du 24 au 26 avril.

Une exposition intitulé «Côn Dao et Dà Lat relient la culture au tourisme» n°9A, rue Hô Xuân Huong, quartier 9, Dà Lat. Plus de 300 documents et images sur Côn Dao sont affichés et exposés ici, une terre héroïque avec des valeurs historiques et culturelles particulières, ainsi que la beauté de la nature ainsi que le potentiel et le développement de Côn Dao d’aujourd'hui.

À cette occasion, la compagnie touristique de Dà Lat offrira des billets d'entrée gratuits à la cascade Datanla et au pic Langbiang de 10h00 à 14h25 jusqu'au 27 avril.

Selon le Département de l’information et de la culture de Dà Lat, pendant les jours fériés du 30 avril au 1er mai, la ville devrait accueillir environ 180.000 visiteurs, dont environ 140 000 y passeraient la nuit, soit une augmentation de 135 % sur la même période de 2021.

Dà Lat compte actuellement plus de 2.230 établissements d'hébergement avec plus de 29.000 chambres, 46.600 lits, pouvant accueillir environ 50.000 visiteurs en même temps. Pendant les jours fériés, environ 90% des chambres d’hôtel sont occupées. – NDEL/VNA